Aurora Ramazzotti, la promessa al figlio Cesare: «Farò il mio meglio per darti un’infanzia libera, ma non avere fretta di crescere»

di Dajana Mrruku

Aurora Ramazzotti ha condiviso con i suoi follower su Instagram una riflessione molto profonda sull'importanza di crescere in una famiglia unita e che ti fa sentire libera. Da quando è diventata mamma del piccolo Cesare, Ramazzotti ha pubblicato spesso riflessioni sulla maternità e sulla responsabilità che ha in questo momento sulla vita di suo figlio. La figlia di Michelle Hunziker sta maturando in fretta e, proprio come diceva mamma Mich, «dal momento in cui lei ha tenuto in braccio Banano, è diventata una mamma. Non era più la ragazza giovane, ma una donna responsabile e matura che pensa anzittutto al bene di Cesare».

Aurora Ramazzotti, primo compleanno da mamma: la sorpresa di Michelle Hunziker

La riflessione di Aurora Ramazzotti

«Ho visto un video che diceva che l’adolescenza ci costringe ad “uccidere” simbolicamente il bambino che siamo stati fino a quel momento per affermarci come individui indipendenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA