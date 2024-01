Aurora Ramazzotti, l'emozione per i primi passi del piccolo Cesare in Messico: «Cresce troppo in fretta» Sorpresa per la figlia di Eros Ramazzotti che ha raggiunto il papà in Messico con la sua famiglia







di Dajana Mrruku Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare sono volati in Messico per trascorrere il nuovo anno con nonno Eros Ramazzotti, già nel Paese con i figli Grabio Tullio e Raffaella Maria. Nonostante la vacanza non sia partita nel migliore dei modi, a causa dell'influenza che ha colpito tutti appena arrivati a destinazione, Aurora e Goffredo hanno iniziato a godersi i giorni di relax e hanno notato da subito un cambiamento molto importante in Cesare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) I primi passi di Cesare «Nella malattia di questi di questi giorni, a un certo punto mi sono accorta che Cesare stava in piedi senza tenersi con le mani, ogni giorno ci sta un po' di più. Tra poco camminerà», ha scritto mamma Aurora Ramazzotti condividendo un video dolcissimo del piccolo Cesare che si tiene in piedi e cerca di muovere i primi passi. La reazione delle follower di Auri è stata immediata, d'altronde hanno assistito a quasi tutti gli step di crescita del piccolo: «Cresce troppo in fretta! È dolcissimo». Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 17:04

