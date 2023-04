Luca Onestini e l'emozione più grande dopo il GfVip: «Risentire Ivana è stato bellissimo»

di Redazione web

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono risentiti dopo il Grande Fratello Vip. I due ex fidanzati si erano incontrati di nuovo, dopo la separazione, all'interno della casa più spiata d'Italia e ai fan è parso subito chiaro che tra i due ci potesse essere ancora qualcosa. Durante un'intervista a Casa Chi Luca ha rivelato di avere risentito Ivana ma, al momento, vorrebbe mantenere la privacy.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro più innamorati che mai dopo il GfVip: baci appassionati e la sorpresa di lui

Antonella Fiordelisi ritrova Nikita Pelizon dopo il GfVip: «Abbiamo vinto noi». La frecciatina social

GfVip, Nikita Pelizon e Matteo Diamante: amore senza fine? Il gesto che scatena il gossip

Le dichiarazioni di Luca Onestini

A Casa Chi Luca Onestini ha detto: «Quando lei entrata è stata un’emozione molto forte, ho rivisto una persona alla quale sono molto legato. Lei è molto importante per me, quindi vedere un volto che ti suscita queste emozioni è stato per me importante. Il resto è passato in secondo piano. Abbiamo recuperato un rapporto che prima non avevamo. Forse è stata l’emozione più forte che ho vissuto dentro la casa, anzi senza forse. Ci siamo sentiti fuori, è stato bello, però per il resto nella vita privata adesso vorrei godermi la privacy. Ora vediamo cosa succede.

Il ritorno non lo escludo ma tutto assolutamente con calma, dobbiamo capire tante cose insieme, senza fretta, senza dover giustificare tutto quello che facciamo o non facciamo. Adesso la nostra vita ci aspetta libera. Tutto quello che abbiamo vissuto insieme non si può dimenticare. Io e lei abbiamo fatto molto e comunque fa parte della mia vita e credo sia normale».

La storia d'amore tra Luca e Ivana

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno fatto coppia fissa per ben tre anni e, poi, a causa di impegni lavorativi e problemi privati che erano subentrati, hanno deciso di prendere due strade diverse. Anche se, secondo i fan, i due potrebbero ritornare insieme.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA