Grande Fratello, Letizia Petris sbotta con Perla Vatiero e lei risponde: il motivo dello scontro, c'entra Beatrice Luzzi

di Redazione web

Perla Vatiero e Letizia Petris sono diventate subito grandi amiche all'interno della casa del Grande Fratello, anche perché la fotografa emiliana ha sempre dichiarato di aver seguito la coinquilina durante la sua esperienza a Temptation Island. Ultimamente, però, Letizia sembra essere un po' gelosa dell'amica se parla con Beatrice Luzzi o Greta Rossetti e Perla si sarebbe stancata di questo suo atteggiamento. La gieffina, quindi, si è confidata con Greta in merito a Letizia: «Io le dimostro tante cose, la vicinanza la dimostro con cose importanti, come quando alzo la carta per mandare lei in finale. Lì si vede un’amicizia. Mi dice in continuazione che lei pensa di più a me di quanto io pensi a lei. Poi, però, su tante cose io non me la posso prendere se la sua priorità è un’altra persona come, ad esempio Paolo ed è giusto che sia così, ma mo basta! Ripete sempre "lei è la mia priorità e forse io non lo sono per lei". Mo basta davvero». L'ultima discussione tra Perla e Letizia è nata dal fatto che la prima abbia scelto Beatrice e Greta come co-conduttrici a "Radio Grande Fratello".

Il confronto tra Perla e Letizia

Letizia Petris dopo la scelta di Perla Vatiero per Radio Grande Fratello, ha deciso di affrontarla: «Che motivo avevi di chiamare Bea e Greta e non me? Tu vuoi fare la dinamica adesso. Ho sentito che hai detto a Greta "mo basta". Tu sei la mia priorità assoluta e io per te no! In questi mesi hai avuto delle accortezze per loro che per me non hai avuto ed è palese.

Come disse un vecchio saggio, Lucrezia può tornare a fare la fan di Perla Vatiero perché è solo quello, una fan #grandefratello pic.twitter.com/8SyleWvwr8 — 声 KOE | bealuz era 🌼 (@koe0712) March 8, 2024

La risposta di Perla Vatiero

Perla Vatiero, quindi, si è innervosita e ha risposto: «Ma cosa dici? Io mi sono intromessa in tue discussioni per difenderti e mi sono fatta il fegato amaro. Questo non è dare la priorità?! Io non dimostro nulla? Se ho scelto Bea è per la situazione specifica della radio, ho pensato al contenuto, non c’entra nulla l’amicizia. Quindi tu da me non hai nulla in cambio?! E poi basta dire che io sono la tua priorità assoluta, tu giustamente spesso metti davanti a tutti il tuo ragazzo e io lo comprendo e lo trovo giusto, ma non dire cose false. Prenditi più cura di te stessa».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Marzo 2024, 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA