Grande Fratello, Beatrice Luzzi stuzzica Cesara Buonamici: «Se arriva una di 26 anni che la insulta, lei sta zitta?»

L'ultima puntata del Grande Fratello è stata a dir poco movimentata. La finale si avvicina sempre di più e i concorrenti cominciano davvero a giocare solo per se stessi. I primi altarini iniziano a essere svelati e, il fatto che Beatrice Luzzi sia già una finalista certa di questa edizione del reality show, sembra infastidire più di qualcuno. Durante la diretta di ieri sera, lunedì 4 marzo, è successo di tutto e una delle concorrenti che ha subito più di tutti è stata Anita Olivieri che è finita in nomination, è stata ripresa da Alfonso Signorini e, durante uno stacco pubblicitario, ha battibeccato con Beatrice. La 26enne romana è stata spesso difesa dall'opinionista Cesara Buonamici che, più volte, ha preso le sue parti in varie discussioni. Qualche ora fa, Beatrice Luzzi si è espressa proprio su questa simpatia della giornalista nei confronti di Anita.