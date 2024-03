Grande Fratello, Grecia Colmenares difesa dall'amica Nina Soldano: «Ho visto e sentito troppo, ora basta!»

di Redazione web

All'inizio di questa edizione del Grande Fratello, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi avevano stretto un bel rapporto di amicizia e sembravano essere l'una la spalla dell'altra. Poi, qualcosa si è rotto. L'attrice romana, infatti, non avrebbe gradito alcuni pensieri della collega venezuelana che, inoltre, le avrebbe attribuito la colpa dell'eliminazione di Vittorio Menozzi. Ieri sera, le due gieffine hanno avuto un confronto e non se le sono di certo mandate a dire. Nina Soldano, amica di vecchia data di Grecia, ha voluto dimostrarle la sua solidarietà con un post sul proprio profilo Instagram.

Le parole di Nina Soldano

Nina Soldano è una cara amica di Grecia Colmenares e, nelle scorse ore, ha condiviso un post sul proprio profilo Instagram dove difende l'attrice che, nella puntata di ieri sera del Gf, ha avuto un confronto con Beatrice Luzzi. Queste le sue parole: «Come sapete non mi espongo quotidianamente, ma quello che vedo e che sento è troppo. Trovo davvero riluttante che una donna di “spessore” come Beatrice Luzzi vada contro Grecia Colmenares in un modo così bieco. Capisco il gioco al massacro pur di sopravvivere al Grande Fratello però così è davvero troppo. Beatrice Luzzi sei già una finalista del Grande Fratello, sii generosa e dai spazio anche ad altri concorrenti. Se sono donne poi ancora di più.. Grecia ho avuto il privilegio di conoscerla sul set e vi posso garantire che è una donna intelligente, sensibile e molto ironica. Grecia forever!».

Il confronto tra Grecia e Beatrice

Nel loro confronto, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi non se le sono di certo mandate a dire.

