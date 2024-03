Beatrice Luzzi, l'attacco a Anita Olivieri: «Vuoi fare la santarellina che non sei»

Anita Olivieri e Beatrice Luzzi non sono mai state grandi amiche all'interno della casa del Grande Fratello. La simpatia tra le due non è mai stata reciproca fin dal primo giorno... ed entrambe sono in gioco dall'11 settembre scorso. I loro scontri sono stati molto numerosi e intervallati da "periodi di tregua" che, tuttavia, non hanno fatto cambiare loro idea l'una sull'altra.

Beatrice è la prima finalista di questa lunga (e povera di dinamiche) edizione del Gf, mentre Anita sta ancora cercando di guadagnarsi il "posto fisso" nell'ultima puntata dello show. La diretta di ieri sera è stata particolarmente complicata per la gieffina che, non solo è finita in nomination ma, durante una pausa, si è anche scontrata con l'attrice romana che, come al solito, non le ha certo mandate a dire (forte anche dell'appoggio di Alfonso Signorini).