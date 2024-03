Grande Fratello, Simona Tagli tranchant: «Anita Olivieri si è servita di Giuseppe Garibaldi per il tutto il tempo che le è stato necessario»

Anita Olivieri è stata la prima concorrente di questa edizione del Grande Fratello a entrare nella casa più spiata d'Italia lo scorso 11 settembre. La gieffina si è sempre contraddistinta per la sua schiettezza e per il fatto che non si sia mai fatta troppi problemi a esprimere il proprio parere sui suoi compagni d'avventura. Anita, proprio per questo suo lato caratteriale, ha discusso più volte con altri concorrenti come, ad esempio, Beatrice Luzzi. Il mese scorso è entrata in gioco un'altra gieffina che dice sempre ciò che pensa e che ha scombussolato più di qualche equilibrio in casa: Simona Tagli. L'attrice milanese, in un recente confessionale, ha espresso la propria opinione proprio in merito ad Anita che pensa non abbia avuto un comportamento proprio trasparente, soprattutto nei confronti dell'amico Giuseppe Garibaldi.