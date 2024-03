Massimiliano Varrese, pulizie notturne (con tanto di esibizione): Beatrice Luzzi lo prende in giro

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi hanno cominciato la loro avventura all'interno della casa dal Grande Fratello l'11 settembre scorso. I due sono in gioco da sei mesi e, in questo lungo periodo di tempo, hanno imparato a conoscersi e a capire che i loro caratteri e le loro opinioni, il più delle volte, non sono compatibili. L'attore romano si è spesso scontrato con la collega e i due non se le sono mai mandate a dire. Poi, questi periodi di grande tensione, sono stati intervallati da momenti di avvicinamento e risate e, poi di nuovo, da discussioni e liti accese. Ora, che il programma si sta avvicinando alle sue battute finali, Massimiliano e Beatrice sembrano avere concordato una specie di pace e, addirittura, condividono gli stessi spazi e le stesse stanze senza litigare, anzi, ridendo, com'è successo nelle scorse ore.