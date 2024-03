Grande Fratello, Beatrice Luzzi gela Anita Olivieri: «Non si merita per niente la finale»

L'ultima puntata del Grande Fratello è stata ricca di emozioni contrastanti: un mix di gioia e delusione. Gioia per tutti quei concorrenti come, ad esempio, Letizia Petris, Rosy Chin, Anita Olivieri e Paolo Masella che si giocano un televoto per scoprire chi sarà il prossimo finalista. Delusione per Grecia Colmenares che ha dovuto abbandonare il gioco dopo sei mesi di permanenza all'interno della casa. Come succede al termine di ogni diretta, i gieffini si sono confrontati sui vari temi toccati in puntata e, proprio mentre preparavano la cena, Beatrice Luzzi ha espresso un parere su uno dei candidati alla finale: Anita Olivieri. Le due concorrenti non sono mai state grandi amiche e l'attrice sembra non digerire il fatto che la 26enne potrebbe aggiudicarsi un posto nell'ultima puntata del programma.