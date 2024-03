Grande Fratello, Alessio Falsone sul bacio con Anita Olivieri: «Mi hanno messo una pressione incredibile»

di Redazione web

Alessio Falsone e Anita Olivieri sono diventati i protagonisti indiscussi del Grande Fratello nelle ultime ore. Tra i due gieffini, infatti, c'è sempre stato un certo feeling, nonostante all'inizio della loro conoscenza, la 26enne si fosse dichiarata fidanzata. Tuttavia, non è mai stato un segreto che Alessio trovasse Anita molto attraente e, proprio per il suo corteggiamento mai troppo pressante, ecco che gli si è avvicinata anche lei. Durante la scora diretta, Alfonso Signorini ha voluto fare una sorpresa ai due concorrenti spedendoli nella suite e organizzando loro una serata speciale: una cena a lume di candela per potersi confrontare sui rispettivi sentimenti. Dopo che Anita ha dichiarato di «non avere mai detto di essere impegnata», tra i due è scattato il primo bacio. Nelle ore scorse, Alessio ha, però, spiegato di avere avvertito una certa pressione nei suoi confronti. Amore o strategia?

Il pensiero di Alessio Falsone

Alessio Falsone si è confidato in giardino con gli amici Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti. Il gieffino stava raccontando la sua serata in suite con Anita Olivieri e, a un certo punto ha detto: «Però a me hanno messo tanta pressione con 'sta suite... Cioè, dopo una settimana o 15 giorni in cui continuavano a nominarla... Voglio dire, se fossi uscito da lì, solo avendola abbracciata e basta, oggi, mi sarei sentito davvero il capo dei co***. È stato tutto naturale, ovvio, però, è stata data una bella spinta al tutto».

«Dimmi che sei stato praticamente costretto a baciare Aneeta per non fare la figura del coglione, senza dirmi che sei stato praticamente costretto a baciare Aneeta per non fare la figura del coglione...». Inizia Falsone 🤡🎪🤦‍♂️ #GrandeFratello pic.twitter.com/KJd89bUgC6 — IlSignorNessuno (@SirNessuno) March 9, 2024

Amore o strategia?

Ovviamente è troppo presto parlare di amore, però, i tanti fan del Grande Fratello nutrono più di qualche dubbio in merito alla veridicità del rapporto tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. La gieffina, infatti, è al televoto che decreterà il secondo finalista di questa edizione del reality show e in molti pensano che abbia voluto creare la dinamica romantica con il coinquilino solamente per farsi votare. Alessio, invece, potrebbe trarre beneficio da questo flirt che, tuttavia, sembra non convincerlo più di tanto.

