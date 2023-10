Grande Fratello, confronto tra Heidi e Massimiliano: «Ho sottovalutato i sentimenti». E' bufera social

di Redazione web

Il Grande Fratello è iniziato già da qualche settimana e i fan del reality show hanno già chiara la loro concorrente preferita, Heidi Baci. Nella casa ha fatto innamorare tutti di lei, ma soprattutto Massimiliano Varrese che non accenna ad arrendersi al fatto che sì, tra lui e la bella Heidi c'era una bella intesa iniziale, ma lei lo ha rifiutato più e più volte perché si è detta non pronta per una relazione, soprattutto all'interno della casa. Eppure lui sembra proprio non capire.

Nelle ultime ore c'è stato un ennesimo confronto tra i due, in cui la giovane ha ammesso di aver sottovalutato i sentimenti di Massimiliano per lei.

Andiamo a scoprire che cosa si sono detti.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi si confida con Fiordaliso: «Appena vedo Massimiliano mi si chiude lo stomaco»

Grande Fratello, Massimiliano Varrese a Beatrice Luzzi: «Faina, vive di luce riflessa e mi deve lasciare in pace»

Il confronto tra Heidi e Massimiliano

Heidi e Massimiliano si sono trovati nella stanza da letto per poter parlare da soli e cercare di avere un confronto più chiaro possibile sulla loro situazione. Nonostante i rifiuti continui della coinquilina, l'attore non demorde e continua a sperare che Heidi possa cambiare idea e lasciarsi andare.

«Sono sempre stato molto delicato con te, Heidi e sempre molto gentile. La gentilezza è mancata da parte tua, ma tu sei stata illuminante per me. Se provare dei sentimenti è una colpa, io preferisco avere questa colpa. Non ti sto chiedendo niente, vorrei che tu buttassi giù le tue barriere» ha detto Massimiliano Varrese a Heidi Baci.

Lei ha risposto così: «Io so che tu provi dei sentimenti per me, li ho sottovalutati, ma non ho giocato. Nel momento in cui mi sono resa conto della tua sofferenza, ho deciso di chiudere. Non ho mai negato l'attrazione che provavo per te, ma sono andata nel panico e ho deciso di stoppare tutto. Ti ho chiesto scusa, basta adesso».

La reazione del web

Su Twitter (ora X) in molti si sono iniziati a preoccupare per la situazione e hanno iniziato a mandare dei messaggi molto chiari alla produzione e agli autori del programma con l'hashtag #Heidihadettono.

«È impensabile continuare così, lei gli ha detto di no. Questa storia deve finire adesso» ha scritto un'utente. Cosa deciderà di fare la produzione? E Alfonso Signorini?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA