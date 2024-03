Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi a Beatrice Luzzi: «Non meriti di vincere». La risposta di Sergio D'Ottavi è da applausi

di Redazione web

Il Grande Fratello si sta avvicinando alla tanto attesa finale che andrà in onda, presumibilmente, nella prima settimana di aprile (la data non è ancora stata confermata). Al momento, l'unica finalista già eletta di questa edizione è Beatrice Luzzi che risulta essere anche la concorrente preferita dal pubblico del reality show. Ora, al televoto per cercare di accappararsi un posto nell'ultima puntata, ci sono Letizia Petris, Rosy Chin, Anita Olivieri e Paolo Masella. Durante la scorsa puntata, infatti, i gieffini sono stati chiamati a votare i nomi dei coinquilini che pensavano si meritassero la finale e Giuseppe Garibaldi ha votato per se stesso sorprendendo tutti. Nelle scorse ore, il concorrente, Beatrice Luzzi e Sergio D'Ottavi hanno avuto un confronto proprio sul papabile vincitore del Gf.

Il pensiero di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Arrivati a questo punto del Grande Fratello, è naturale che tutti i concorrenti comincino a pensare a se stessi e a desiderare ardentemente la vittoria. Quindi, per il pubblico che in questi mesi lo ha osservato attentamente, non è stata una sorpresa "l'autovoto" di Giuseppe Garibaldi che, almeno come sostengono alcuni, è stato coerente e trasparente con ciò che ha sempre detto: «Mi piacerebbe vincere». Nelle scorse ore, lui, Beatrice Luzzi e Sergio D'Ottavi si stavano confrontando sui loro percorsi all'interno della casa e su coloro che meriterebbero o meno di vincere.

L'amicizia di Beatrice e Sergio

Beatrice Luzzi e Sergio D'Ottavi hanno stretto una forta amicizia fin da quando il gieffino ha fatto il suo ingresso al Gf il 23 dicembre scorso. I due sono sempre stati molto affiatati e si sostengono sempre. Prima di essere eliminato, anche Stefano Miele faceva parte del loro gruppetto.

