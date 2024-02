Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Marco Maddaloni: «Tu hai sempre lei in testa»

di Alessia Di Fiore

Grande Fratello, da quando mercoledì Mirko Brunetti è rientrato nella casa il gieffino ha avuto modo di confrontarsi con la sua ex fidanzata Perla Vatiero, ma senza riuscire a chiarire del tutto ciò che era stato lasciato in sospeso tra loro. I due trovano ogni pretesto per tornare a parlare del loro passato e delle incomprensioni che hanno vissuto ma senza riuscire a trovare un punto in comune.

Mirko e Perla al Grande Fratello, cosa ne pensa Maddaloni

Mentre si godeva qualche momento di relax in giardino, Brunetti si sfoga con Marco Maddaloni dell'attuale situazione e il campione di judo coglie l'occasione per dire la sua in merito a ciò che accade tra Mirko e Perla.

«È normale perché tu ci tieni ancora tanto a Perla, tu l'hai sempre amata, l'amore non è cambiato, è cambiato che non ti piaceva più la vita che stavate facendo», afferma Maddaloni. «Ci siamo annullati», spiega Mirko rammentando le cause che li hanno spinti a interrompere la loro relazione.

Ma nonostante i problemi, Marco continua a pensare che tra Mirko e Perla ci sia qualcosa di speciale, e che i due dovrebbero lasciarsi il passato alle spalle e ricominciare da capo. «Tu hai sempre Perla in testa è un dato di fatto, tutto il resto non esiste».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Febbraio 2024, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA