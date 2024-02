Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, pace fatta al Grande Fratello: «Coccole e risate in giardino»

di Redazione web

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sono stati due grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Non solo perché entrambi hanno grande personalità e carattere ma anche perché, molto spesso, si sono scontrati senza farsi sconti e pronunciando frasi che hanno ferito o l'uno o l'altra. In ogni caso, i due gieffini hanno cercato di trovare una specie di equilibrio per il quieto vivere, tuttavia, senza mai rinunciare alle proprie opinioni. Tra Beatrice e Massimiliano, quindi, i periodi di alti e bassi si sono succeduti senza sosta e, in questi giorni, sembra essere tornato (di nuovo) il sereno. Nelle scorse ore, infatti, i due hanno giocato e scherzato insieme in giardino, tanto che nemmeno i fan più appassionati del programma potevano credere ai propri occhi.

Pace fatta tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese?

Ma quindi, è pace fatta tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese? È quello che si chiedono tutti i fan del Grande Fratello che, nelle scorse ore, li hanno visti molto complici. Risate, scherzi e perfino una presa da parte di lui che sa quasi di coccola.

Le intenzioni di Massimiliano Varrese

Nonostante il gesto fisico e un po' ecclatante di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi, in molti non credono alla buona fede del concorrente che per mesi ha remato contro l'attrice. Tuttavia, entrambi potrebbero voler deporre l'ascia di guerra una volta per tutte e, quindi, non resta che attendere e vedere se l'avvicinamento era effettivamente reale oppure no.

