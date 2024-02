Grande Fratello, Perla Vatiero chiede a Mirko Brunetti: «Mi ami?». La risposta di lui lascia di sasso

di Redazione web

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono ritrovati nuovamente insieme nella casa del Grande Fratello, per la seconda volta. Qualche settimana fa, infatti, il gieffino era stato eliminato nel televoto ed era stato costretto ad abbandonare il gioco. Tuttavia, le questioni di cuore tra lui e l'ex fidanzata non erano ancora state chiarite del tutto, ecco perché Alfonso Signorini ha deciso di dare un'altra possibilità ai due. Mirko si fermerà in casa per qualche giorno e lui e Perla hanno già cominciato ad affrontare alcuni argomenti spinosi per la loro vita di coppia. Nelle scorse ore, è arrivata da parte della gieffina la fatidica domanda: «Mi ami?» ha chiesto all'ex fidanzato che, però, non ha risposto in modo proprio diretto. Ecco cos'è successo.

La domanda di Perla Vatiero a Mirko Brunetti

Nonostante Mirko Brunetti sia in casa ormai da più di 48 ore, con Perla Vatiero non è ancora successo nulla di così ecclantante. Se, infatti, è evidente che lei provi ancora dei sentimenti per lui, il gieffino, invece, continua a essere titubante e a togliersi sassolini dalle scarpe. Mirko sembra essere entrato in casa per correggere gli strafalcioni grammaticali di Perla (le ha aggiustato il tiro su vari congiuntivi, le ha spiegato la differenza tra "restaurare" e "instaurare" e le ha detto che utilizza l'avverbio "fondamentalmente" a sproposito) e non per ravvivare la scintilla o riscoprire il rapporto.

Gli atteggiamenti di Perla Vatiero

Come anche Mirko Brunetti ha spiegato, ciò che lo avrebbe più infastidito di Perla Vatiero negli ultimi tempi, sarebbero stati i suoi atteggiamenti all'interno della casa, soprattutto, nei confronti di Beatrice Luzzi. Nelle scorse ore, il gieffino le ha detto: «Pesa le parole, grazie, che non lo fai mai da quando sei qua dentro. Pare che stai sempre con lo spritz nella sdraio a Tenerife».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA