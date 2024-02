Grande Fratello, Simona Tagli rincuora Beatrice Luzzi: «Tu stai benissimo, sono gli altri che non hanno proprio niente da dare»

Simona Tagli è una delle ultime concorrenti entrate all'interno della casa del Grande Fratello. La nuova gieffina, che non ha peli sulla lingua e non le manda di certo a dire, è subito entrata nel cuore dei fan del programma. Non solo per il suo carattere energico e spigliato ma anche perché ha legato fin dall'inizio con Beatrice Luzzi e, più di qualche volta, ha evidenziato il comportamento sbagliato e maleducato di chi fa di tutto per escludere l'attrice. Proprio nelle scorse ore, Simona e Beatrice erano in piscina e la nuova arrivata ha cercato di rincuorare l'amica.