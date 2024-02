Grande Fratello, l'ex compagno di Beatrice Luzzi prende le sue difese: «Penso che Greta abbia detto cose gravi, andrebbe sanzionata»

di Redazione web

Beatrice Luzzi, secondo i fan del Grande Fratello, sarebbe la vincitrice morale di questa edizione. L'attrice è stata una dei primi concorrenti a entrare nella casa (lo scorso 11 settembre), si è sempre esposta senza timore di essere esclusa dagli inquilini, come poi è successo, ha discusso più volte con i compagni ma, allo stesso tempo, risulta essere anche la più amata dal pubblico. Ultimamente, la gieffina sarebbe arrivata ai ferri corti con Greta Rossetti per via anche di Vittorio Menozzi: l'ormai ex concorrente, che ha sempre decantato l'amicizia con Luzzi, si è poi avvicinato all'ex tentatrice. In una recente intervista, l'ex compagno di Beatrice, Alessandro Cisilin, è intervenuto in sua difesa spiegando il motivo per cui, secondo lui, sarebbe giusto squalificare Greta.

L'intervista di Alessandro Cisilin

Alessandro Cisilin è stato l'amore più grande della vita di Beatrice Luzzi, come da lei stessa dichiarato all'interno della casa del GF. I due si sono incontrati nel 2007 e hanno vissuto una storia molto intensa, sono anche diventati genitori di due bambini salvo, poi, lasciarsi in buonissimi rapporti. Lo scrittore ha rilasciato una recente intervista a FanPage a cui ha detto: «Il malessere di Beatrice è reale. Sono molto grato agli autori e ad Alfonso Signorini per avere tirato fuori la storia del branco, perché di questo sociologicamente si tratta e lo dico da antropologo. Più che la discussione con Marco Maddaloni, a ferire Beatrice credo siano stati gli applausi del branco. Non parliamo di violenza ovviamente, ma la dinamica dell’uno contro tutti è evidente. Beatrice è straordinariamente lucida ma non strategica».

Poi, sull'allontanamento di Vittorio Menozzi, Cisilin ha detto: «Credo sia una delle cose che le hanno fatto più male.

Il video parla chiaro...Greta dice che vittorio le ha raccontato ciò che è successo sotto le coperte con beatrice e che sia stata lei a fare a lui e se fate attenzione all'ultimo secondo c'è paolo che dice "ma si vedeva nel video"#GrandeFratellopic.twitter.com/qnuFMcbNbV — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) February 8, 2024

Le parole di Alessandro Cisilin su Greta Rossetti

Infine, Alessandro Cisilin si è espresso in merito a Greta Rossetti che avrebbe detto che tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi sarebbe successo qualcosa sotto alle coperte: «Sì ma la roba è talmente stupida che è irrilevante. Mostrare gli attacchi alle sue spalle sì, ma questo caso specifico non vedo cosa aggiunga. Chiariamo un aspetto: non mi sostituisco agli autori. Per me uno che dice una sciocchezza del genere è da squalifica. Se io fossi il capo autore, la manderei in onda e ne farei oggetto di squalifica. Non sono un autore ma se lo fossi questa situazione la tratterei così. Quella che ha detto Greta è una cosa gravissima che forse andrebbe sanzionata e forse Beatrice vorrà darci un seguito quando sarà fuori. Dal punto di vista della tutela della reputazione di Beatrice, la cosa è talmente sciocca e inverosimile che non c’è bisogno di alcuna mia difesa».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA