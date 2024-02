Grande Fratello, Letizia e Anita pronte a nominare Perla e Greta: «Sono le prossime»

di Redazione web

All'interno della casa del Grande Fratello può succedere di tutto, le dinamiche possono cambiare da un momento all'altro e, durante le tanto temute nomination può accadere la qualunque, specie ora che il programma si sta avvicinando al suo termine. Nelle scorse ore, Anita Olivieri e Letizia Petris si sono rese protagoniste di un video diventato virale sui social perché hanno parlato dei loro possibili nuovi nominati e due di loro sono proprio le loro amiche Perla Vatiero e Greta Rossetti. Le gieffine trascorrono molto tempo insieme all'interno della casa e si sono spesso spalleggiate a vicenda quando uno di loro era in difficoltà. Ovviamente, Perla, che al momento è impegnata a risolvere le sue questioni amorose con Mirko Brunetti, non sa nulla ma nemmeno Greta sospetta niente. I fan del programma si sono chiesti come potrebbero prendere il fatto che le due gieffine potrebbero fare i loro nomi durante le nomination della prossima puntata.

La confidenza di Anita Olivieri a Letizia Petris

Durante un momento di confidenze avvenuto in giardino mentre si allenavano, Anita Olivieri e Letizia Petris hanno parlato delle loro possibili nomination durante la prossima puntata.

La SODDISFAZIONE di sentire Letizia e Anita che dicono di una prossima nomination ( sperando che esca bea🤣) nominerebbero PERLA E GRETA per prime non si può spiegare!!! #grandefratelllo pic.twitter.com/eR6FRYMHw5 — Anto (@pizzettanapoli) February 16, 2024

La "profezia" di Beatrice Luzzi

Secondo i fan del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ci aveva davvero visto lungo perché, qualche giorno fa, riferendosi a tutto il gruppo dei più giovani (Anita, Letizia, Paolo, Giuseppe), aveva detto a Perla Vatiero: «Amici? Guarda che ti stanno usando come una testa di ariete contro di me».

