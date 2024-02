Grande Fratello, Mirko corregge gli strafalcioni di Perla: «Nemmeno lui la capisce più». Scoppia l'ironia social

di Redazione web

Mirko Brunetti e Perla Vatiero stanno cercando di capire quali siano i sentimenti che provano l'uno per l'altra e se sia possibile recuperare la loro storia. Il ragazzo è stato rispedito all'interno della casa del Grande Fratello proprio per chiarire con la gieffina ed è un ospite perché, infatti, è stato eliminato dal gioco qualche tempo fa. Tuttavia, i fan del programma lo vorrebbero nuovamente dentro a competere per gli altri per la finale. Nel frattempo, Mirko continua a dialogare con Perla e, tra un discorso e l'altro, corregge anche i suoi errori grammaticali che sono diventati virali anche sui social. Ecco cos'è successo.

Mirko Brunetti corregge Perla Vatiero

Secondo i fan del Grande Fratello, nemmeno Mirko Brunetti sopporta più gli strafalcioni grammaticali di Perla Vatiero ed è proprio per questo motivo che non si fa il minimo ritegno a correggerla. Qualche ora fa, ad esempio, i due hanno consumato una romantica cena in tugurio e mentre lei gli stava facendo un discorso serio sul loro rapporto, il ragazzo l'ha interrotta e ridendo le ha detto: «Potresti mettere un "fondamentalmente" di meno quando parli?».

Perla, infatti, usa questo avverbio molto spesso e anche a sproposito, tanto che sui social circolano tantissimi meme su questo. Per non menzionare i congiuntivi che, più volte, la gieffina sbaglia o storpia.

Perla: il se non DEBBO essere la tua risposta nei mie confronti



Mirko: 🤨EH🤨?



Seriamente ma la prima elementare L’ha finita? #grandefratello pic.twitter.com/1DHr1xAoSA — Sun kissed (@SunLovers_17) February 18, 2024

Il video virale

Nelle ultime ore, poi, sui social sta circolando un video in cui si vedono Perla Vatiero e Mirko Brunetti parlare. Lei dice: «Il "se" non debbo essere la tua risposta nei miei confronti». Il gieffino, un po' confuso, risponde semplicemente: «Cosa?». Qualche fan ha commentato così il video: «Nemmeno lui la capisce più».

