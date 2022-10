Gf Vip, Patrizia Rossetti vuole abbandonare la casa: «Non abbiamo ammazzato nessuno»

di Redazione web

Patrizia Rossetti vuole abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. La puntata andata in onda ieri sera è stata interamente dedicata all'abbandono di Marco Bellavia. Alfonso Signorini ha sottolineato più volte come il comportamento degli altri concorrenti nei confronti dell'ex inquilino sia stato deplorevole. Patrizia Rossetti dopo la diretta si è lamentata di ciò che Alfonso Signorini ha dichiarato su tutti i vipponi, pensando addirittura di lasciare il reality.

Cosa ha detto

Nel dopo puntata, in seguito alla squalifica di Ginevra Lamborghini, gli inquilini si sono confrontati tra di loro. In particolare, Patrizia Rossetti si è lamentata e non si è rivista nelle critiche subite in puntata, considerate troppo eccessive. Poi per buttare legna sul fuoco, la regina delle televendite ha tirato in ballo Soleil Sorge e Alex Belli.

«Alex e Soleil l’anno scorso che pizza, mi stavano sulle balle e si vedeva che era falsa la cosa. Hanno ricevuto una valanga di critiche e poi sono usciti splendidi e tranquilli. Ma io comincio a dire, ok, Soleil che carriera ha? E Alex? Ha fatto 3.000 anni fa Cento Vetrine. Quindi è diverso. […] Io non riesco ad adeguarmi a tutte quelle critiche. Se mi avessero giudicata per una cavolata che ho fatto sul mio lavoro ok. Tipo ‘non hai fatto lo share giusto’ va benissimo. Però adesso perché devo diventare per forza psicologa e se dico una frase sbagliata mi danno della me**? Si dicono tante frasi sbagliatissime nella vita. Ricordiamoci che non abbiamo ammazzato nessuno», ha riportato il sito di gossip Bicccy.

La Rossetti ha poi confessato alla concorrente Sara Manfuso di voler abbandonare il programma: «Capisco la logica dei programmi. Anche io parlavo di un tumore di una bambina e subito dopo dei balletti. Il conduttore passa all’argomento successivo e si dimentica del tumore. Io però non l’ho mai fatto, parlavo di balletti, ma con il testa l’argomento di prima. Ma qui c’è chi ha voluto portare l’acqua al suo mulino e io non me lo merito».

«Potrei passare da vigliacca»

Continua così il flusso di coscenza di Patrizia Rossetti: «Io so fare questo mestiere. So come emozionare il pubblico, far partire l’applauso o inorridirlo. Però io non l’ho mai fatto sulla pelle di un ospite o degli altri in generale. Io di cuore andrei via adesso. Poi non lo so. Perché mi sento ferita e non me lo merito. Non sono capace di analizzare adesso. Io adesso prenderei e partirei. Se ascolto me stessa me ne vado. La Patrizia Rossetti toscanaccia prenderebbe e se ne andrebbe. Però penso che potrei passare da vigliacca. Io questa cosa non l’ho superata perché non me la merito, non ce la faccio e per questo penso anche all’uscita. C’è anche il fattore economico e non sputo sui soldini. Ma io non ho mai ragionato solo con i soldi. Anche con gli uomini non ho mai guardato a quelli. Tanto non ti cambia la vita 50 in più o in meno. Conta di più sentirmi bene con me stessa».

«A 63 anni che senso mi ha dato e insegnato questa cosa di stasera? Sentirmi bacchettata in diretta come una ragazzina che ha rubato la marmellata», ha chiosato Patrizia.

