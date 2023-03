Gf Vip, Orietta Berti attacca Antonella Fiordelisi: «Tutte le armi sono buone per vincere»

Dopo l'espulsione di Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi la vita nella casa del Grande Fratello Vip è stata più difficile del previsto. Fiumi di lacrime per la bella influencer che è arrivata a indossare le mutande del suo fidanzato pur di sentirlo più vicino, ma qualcuno non è dello stesso parere.

Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi

La diretta di lunedì 13 marzo del Grande Fratello Vip è la "beatificazione" di Antonella Fiordelisi. L'influencer dopo l'espulsione del suo fidanzato è parsa inconsolabile e Alfonso Signorini ha pensato di coccolarla regalandole tantissimi video.

Uno dei più buffi che la rendono più "umana" e meno sfacciata è sicurmente quello in cui cammina per casa indossando le mutande di Donnamaria, oppure quando in cortile parla da sola con il suo amore. Un'operazione simpatia che sembrerebbe funzionare, almeno con il pubblico in studio che è composto da tantissimi "Donnalisi".

E se Sonia Bruganelli è molto divertita «A me dispiace per Edoardo - scherza - che se avesse saputo che Antonella sarebbe diventata così sarebbe uscito prima», c'è chi invece non crede in questo suo cambiamento repentino, e si tratta di Orietta Berti: «Io credo poco, per quello non ho avuto fregature. Penso che tutte le armi sono buone per vincere».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 23:10

