GfVip, tutti contro Nikita Pelizon e la sua “Onestite”, Sonia Bruganelli la gela: «Fuori luogo e fuori tempo»

Puntata difficile per Nikita Pelizon che ha prima avuto un confronto con Ivana Mrázová e poi con Luca Onestini, ammettendo, durante la diretta di giovedì 9 marzo, di provare ancora qualcosa per lui. Un atteggiamento che non è ben visto nella casa che pensa sia più un “gioco” dell'influencer per passare da “vittima”.

L'Onestite di Nikita Pelizon

«Sono straconsapevole del fatto che abbiamo avuto tanta chimica, mi piaceva tantissimo il lato bello di lui. Ho l'Onestite e quando torna me la devo gestire. Io mi controllo, so perfettamente che la storia tra di loro (Ivana e Luca Onestini ndr.) non sia finita, si vede che c'è qualcosa ancora, cerco di soffrire in silenzio, ogni tanto gli parlo, gli chiedo come sta».

Così Nikita Pelizon racconta ad Alfonso Signorini di provare ancora dei sentimenti per Luca Onestini che visibilmente infastidito replica: «Io ho paura a guardarla, trovo assurdo che dopo tutto questo tempo dica e inventi cose che non ci sono. Non capisco».

Quello che ha insospettito la casa e Ivana Mrazova, che è entrata appositamente nella casa per un confronto con la Pelizon, è stata questa sua strana tempistica: «Quello che mi ha infastidito - ha spiegato Ivana - è che nel periodo in cui ci sono stata io non hai parlato di Luca, l'hai fatto dopo che sono uscita io. Ma poi posso capirlo 4 mesi fa quando ti sei presa una cotta, ma ora non lo capisco più».

L'accusa di Sonia Bruganelli

Anche Sonia Bruganelli non crede in questa infatuazione prolungata: «Io credo che tu sia molto più intelligente di così. Voglio fare la parte della cattiva: ad oggi, dopo cinque mesi, continuare a piangere per Luca credo sia una cosa che possa un po’ intenerire il pubblico. Secondo me è una cosa fuori luogo e fuori tempo. Potevi farlo prima, adesso raccontare quanto tu ancora stai soffrendo per Luca è totalmente anacronistico».

