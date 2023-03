Gf Vip, diretta 13 marzo: quattro vipponi a rischio. Sorprese per Antonella e Oriana, torna Edoardo

Dopo le ultime due puntate all'insegna di espulsioni choc,la diretta di questa sera del Grande Fratello Vip dorebbe regalare solo delle belle emozioni. Si festeggiano i compleanni di Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, entrambe riceveranno delle sorprese inaspettate.

GF Vip, la diretta di lunedì 13 marzo

22.12 Signorini va verso il pubblico dove ci sono i fan dei Donnalisi ad applaudirla. Antonella in mistery questa sarà una serata piena di sorprese per lei

22.11 Luca Salatino in studio «Dai Antonè sembri me con i capelli lunghi»

22.08 «Sono diventata pazza» scherza Antonella. Bruganelli «A me dispiace per Edoardo che se avesse saputo che Antonella sarebbe diventata così sarebbe uscito prima. Orietta non le crede «Io credo poco, per quello non ho avuto fregature. Penso che tutte le armi sono buone per vincere»

22.05 Operazione sipmatia per Antonella, la clip con i suoi momenti dedicati a Edoardo

22.02 Antonella «Non mi è mai successo mi mancasse tanto una persona e non è solo perchè abbiamo vissuto insieme tutto questo tempo. Mi piacciono anche i suoi difetti. Ho capito che l'amore è pensare per due, preoccuparsi per l'altro, condivisione, un po' di tutto. Ne ho parlato anche con i miei compagni, se si fosse trattata di 3-4 mesi forse me ne sarei andata, ormai manca poco»

21.57 Dopo l'espulsione di Edoardo Antonella ha passato dei momenti molto duri. La clip

21.55 Gli auguri di Alfonso a Oriana per i suoi 31 anni

21.54 Collegamento con la casa. Al televoto questa sera ci sono: Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon

21.51 Ingresso in studio di Signorini «Sono passati 176 giorni da quel 19 settembre, sono entrati in 35 e rimasti in 11. Il cerchio si fa sempre più stretto perchè alla finale ne arriva uno solo, ma a deciderlo sarete solo voi»

21.47 Le anticipazioni di Alfonso Signorini tr le lacrime di Antonella per Edoardo e le strategie dei vipponi in vista della finale

Anticipazioni

Al televoto questa sera per la diretta del Grande Fratello Vip, e quindi a rischio eliminazione ci sono: Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Uno tra loro quattro dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Spazio anche alle sorprese.

Per festeggiare il Compleanno di Antonella Fiordelisi il GF Vip ha pensato a una doppia sorpresa: nella casa ritorna Edoardo Donnamaria, squalificato la scorsa puntata, ma anche il tanto adorata papà. In settimana è stato il compleanno anche di Oriana Marzoli, ci sarà anche per lei il papà, una sorpresa inaspettata, visto che il genitore si è sempre tenuto lontano dalla tv.

