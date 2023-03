Gf Vip, quando finisce? Ecco la data della finale e il programma delle prossime settimane

Sei mesi e quindici giorni: ecco quanto tempo è durata la settima edizione del Grande Fratello Vip. Partito lo scorso 19 settembre (2022 ndr.), il reality show condotto da Alfonso Signorini, terminerà lunedì 3 aprile 2023. Al momento l'unica finalista certa è Oriana Marzoli, eletta nelle scorse puntate grazie al televoto.

Grande Fratello Vip, il programma condotto e diretto da Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti in qualità di opinioniste e Giulia Salemi per la parte social, terminerà il prossimo 3 aprile, per poi lasciare spazio all?Isola dei Famosi.

Solo una settimana di stop per i telespettatori, giusto in concomitanza con le festività pasquali, e poi lunedì 17 aprile tornerà Ilary Blasi e i suoi naufraghi