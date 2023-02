GF Vip e Isola dei Famosi: quando ci sarà la finale dei vipponi e quando torna Ilary Blasi

Mentre i primi rumors sui prossimi concorrenti che parteciperanno all'Isola dei famosi iniziano a fare il giro del web, Mediaset ha pubblicato i palinsesti primaverili per i mesi di aprile e maggio, definendo così ufficialmente (salvo cambiamenti dell'ultima ora) la data della finale del Grande Fratello Vip e l'inizio dell'Isola dei Famosi.

GF Vip, scherzo di Signorini per i "50 anni" di Sonia Bruganelli : «Ma sei uno str**zo»

GF Vip e Isola dei Famosi: ecco quando ci sarà la finale dei vipponi e quando torna Ilary Blasi

GF Vip, la furia di Alfonso Signorini contro i vipponi: «Mi date fastidio, io cambio proprio canale. Dipendesse da me sareste tutti a casa»

I Palinsesti Mediaset

L' Isola dei Famosi partirà subito dopo, o quasi, la fine del Grande fratello Vip. Stando ai palinsesti primaverili definiti da Mediaset, la finale del Grande Fratello Vip si terrà lunedì 3 aprile. Ilary Blasy &Co sarebbero dovuti partire la settimana successiva, che però conincide con il lunedì di Pasquetta.

Per ora, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, l'appuntamento con i naufraghi dell'Isola dei Famosi è per lunedì 17 aprile. Al momento non si parla di doppio appuntamento settimanale come per il GF Vip.

Concorrenti Isola dei Famosi

Come da tradizione in rete circolano già i primi nomi sui prossimi naufraghi. Se sembrano essere confermati quelli di Pamela Camassa e Cristina Scuccia (ex suor Cristina) secondo Chi, sarebbero pronte a sbarcare in Honduras. Tra i nomi in forse ci sono quelli di Jasmine Carrisi e Lorendana Lecciso. Tra gli altri nomi in circolazione: Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina), Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Febbraio 2023, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA