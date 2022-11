Gf Vip, Oriana trascina Antonino in bagno: il flirt tra i due bloccato dalla regia? Cosa è successo

Al Gf Vip, superata la difficoltà dettata dal Covid e dal contagio di alcuni concorrenti, ora isolati, continuano i flirt e gli avvicinamenti tra alcuni "vipponi". Tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, infatti, sembra esserci qualcosa di più e molto probabilmente se n'è accorta anche la regia del reality.

Cosa è successo

Subito dopo l'ultima diretta, Oriana ha trascinato Antonino in bagno per dirgli qualcosa privatamente ma la stanza era occupata da Luca Salatino. Immediatamente, la regia ha richiamato tutti e tre spezzando sul nascere il discorso, e invitandoli ad entrare in bagno solo uno alla volta.

Antonino e Oriana hanno comunque trovato il modo di appartarsi e baciarsi di nascosto: il loro primo bacio è avvenuto dietro la tenda del confessionale, lontano, se così si può dire, dall'occhio della telecamera.

