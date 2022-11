Gf Vip, Daniele Dal Moro-Oriana Marzoli, che lite: «Non ti parlerò più». Cosa è successo dopo la diretta

di Redazione web

Nella casa del Grande Fratello Vip si è creato un nuovo triangolo: Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e (quello di troppo) Daniele Dal Moro. Durante la scorsa puntata, andata in onda il 14 novembre, Alfonso Signorini ha chiesto all'influencer venezuelana chi preferisse tra i due e Oriana, considerando anche il bacio scattato negli ultimi giorni, ha dato la sua preferenza per Antonino Spinalbese. Daniele, dal canto suo, non l'ha presa benissimo e dopo la diretta si è acceso uno scontro tra la modella sudamericana e Dal Moro.

GF Vip, l'annuncio di Alfonso Signorini: «Andremo avanti fino ad aprile. Stop alla puntata di giovedì», poi la gaffe

GF Vip, lite tra Guendalina Tavassi e la Fiordelisi: «Tontonella falla finita». La reazione di Signorini

Covid al GF Vip, Alfonso Signorini : «A portarlo nella casa i nuovi arrivati, non facciamo caccia alle streghe». Ecco come stanno i vipponi

Cosa è successo

Finita la puntata, Oriana è andata da Daniele per un eventuale chiarimento, ma la controrisposta di Dal Moro non era quello che la modella si aspettava: «Io non ti parlerò più!», ha esordito Daniele Dal Moro.

«Ora è inutile che mi chiedi scusa, perché lo hai fatto a posta. Dici che mi apprezzi ma per quale motivo se neanche abbiamo mai parlato? A me che tu sia una bella ragazza conta davvero poco, ma tu sei convinta di altro. Anche delle scuse non me ne frega niente, il danno è fatto, le scuse le porta via il vento. Ma io ti ho chiesto per quattro giorni di non inserirmi in nessuna dinamica e tu lo hai fatto. Tu penserai anche di essere una ragazza furba, ma sei una furba in mezzo ai furbi qua». E poi conclude: «A te interessa solo uscire da qua con un milione di follower in più!».

Oriana non ha fatto niente di male e la reazione di Daniele è troppo violenta e non va bene, lei non dovrebbe umiliarsi così #GFvip pic.twitter.com/01AdqulHZw — Kate (@TheKateryn) November 15, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA