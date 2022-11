Gf VIP, Giulia Salemi: «Io e Pier abbiamo preso casa insieme a Milano». La curiosa reazione di Signorini

Amore a gonfie vele tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. La conduttrice ha annunciato durante la diretta della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip di aver trovato casa, per la gioia dei fan della coppia. Alfonso Signorini curiosissimo vuole saperne di più.

Giulia Salemi, Pierpaolo Petrelli e la convivenza

Prosegue il momento d'oro di Giulia Salemi legata da due anni con Pierpaolo Petrelli. Sia il lavoro che l'amore procedono alla grande e la conduttrice, in una recente intervista rilasciata a Verissimo, ha parlato per la prima volta di una convivenza sognando i fiori d'arancio: «Questo è il nostro primo step per sperimentare una convivenza. Poi spero che la vita mi sorrida. Non voglio fare pronostici perché sono scaramantica».

Durante la diretta del GF Vip di lunedì sera Giulia Salemi non solo ha confermato il progetto di convivenza, ma ha anche ammesso di aver trovato finalmente casa. Sigorini curiosissimo vuole saperne di più: «Nel week end ho fatto il trasloco, abbiamo preso casa in affitto, ma non ti dico dovealtrimenti mi mandi i paparazzi».

«E vabbè manco foste Angelina Jolie e Brad Pitt - scherza Signorini - ma dove andrete ad abitare?». «A Milano, in una casa di 150 mq» dice Giulia raggiante. «Hai capito la Salemi» chiosa divertito Signorini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 09:13

