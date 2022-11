GF Vip, l'annuncio di Alfonso Signorini: «Andremo avanti fino ad aprile. Stop alla puntata di giovedì», poi la gaffe

Che questa sarebbe stata l'edizione più lunga del Grande Fratello Vip era cosa nota, quello che però ancora non si conosceva era l'effettiva durata del reality. Ad ufficializzarlo ci pensato Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì 14 novembre: «Andremo avanti fino ad aprile».

GF Vip, l'annuncio di Alfonso Signorini: «Andremo avanti fino ad aprile. Stop alla puntata di giovedì»

GF Vip in onda fino ad aprile

La notizia era nell'aria ora è ufficiale: «Il Grande Fratello Vip andrà avanti fino ad Aprile». L'annuncio è arrivato da Alfonso Signorini durante la diretta della diciassettesima puntata. Iil reality dunque durerà ben sette mesi. Un record.

Stop al doppio appuntamento

Ma le novità non sono finite. Lo avevamo anticipato anche noi di Leggo, non ci sarà più il doppio appuntamento del giovedì. «Sospendiamo i nostri appuntamenti bisettimanali - ha confermato Signorini - e per il momento andremo in onda solo il lunedì sera». Il motivo di questo stop non è stato specificato, ma è correlato all'arrivo dei Mondiali di calcio in Quatar. Prissima puntata dunque è lunedì 21 novembre.

Gaffe di Signorini

Quando il conduttore dà l'annuncio al pubblico del prolungamento fino ad Aprile dimentica però di chiudere i microfoni nella stanza dei led e Antonino Spinalbese sente tutto e una volta nella casa dice ai suoi amici: «Comunque è fino ad aprile, ho sgamato un audio». Sorpresa rovinata?

