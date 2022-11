Un milione e 566 mila like su Facebook, 670 mila followers su Instagram, oltre 350 milioni di visualizzazioni video su YouTube con più di 620 mila iscritti al loro canale. Stiamo parlando di Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, alias i Soldi Spicci, il duo comico siciliano rivelazione social, ma guai a chiamarli influencer.

Soldi Spicci, il duo siciliano sbarca in libreria con “Io e te dieci anni sopra il palco”: «Non chiamateci influencer»

I Soldi Spicci arrivano in libreria

Soldi spicci, come nasce il vostro nome?

«Dovevamo trovare un nome per la nostra coppia- racconta a Leggo Claudio Casisa - e non volevamo usare i nostri cognomi ma un nome di fantasia. Durante uno dei nostri laboratori abbiamo pensato con Annandrea a Soldi spicci perchè erano quelli che effettivamente guadagnavamo in quel momento. Poi durante il provino di Zelig uno degli autori ci chiese l'età, noi avevamo rispettivamente 22 e 24 anni e secondo ui non vemmo fatto ridere. Se non hai 30 anni non puoi far ridere ci disse...bhe si sbagliava e lì abbiamo capito che "Soldi spicci" era perfetto per noi perchè siamo piccoli ma ci facciamo sentire».

Non siete influencer ma il vostro successo arriva grazie ai social

«Ci piace definirci attori perché nasciamo dal teatro quando ci chiamano influencer un po’ moriamo dentro» scherza Casisa. La coppia, nella vita e sul lavoro, è siciliana al 100%, nata artisiticamente nel 2012 durante alcuni laboratori teatrali di Palermo, ha trovato il successo grazie al racconto, in chiave comica, della loro vita. Una storia lunga dieci anni, passata anche per trasmissioni tv iconiche come Zelig e Colorado.

«Era il 2014, abbiamo fatto quattro puntate di Colorado, doveva essere la svolta, il nostro battesimo ufficiale, non accadde nulla – ricorda il comico - nemmeno mia madre mi aveva visto. Con Annandrea ci siamo detti “dobbiamo assolutamente inventarci qualcosa” e da lì sono nati i nostri primi sketch su Facebook. All’inizio prendevamo 30 – 40 like. Li facevamo senza però avere l’ansia di diventare del web star. Cinque mesi dopo l’esperienza disastrosa di Colorado carichiamo uno di questi video su Anna e la dieta, all’improvviso il boom. Pensavamo a un bug di sistema e invece avevamo trovato la nostra chiave e il canale di comunicazione giusto».

Da lì in poi solo successi tra cui due film e ora un libro “Io e te dieci anni sopra il palco” in libreria dal 15 novembre. E giovedì Claudio Casisa e Annandrea Vitrano saranno alla Mondadori Bookstore di Roma (Via Tuscolana 771) per presentare la loro ultima fatica e incontrare i propri fan.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 09:35

