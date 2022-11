Gf Vip, Paolo Ciavarro avvertimento a Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi: «Non permettere a nessuno di snaturarti»

Ospite della puntata di lunedì 14 novembre del Grande Fratello Vip Paolo Ciavarro che ha incontrato il suo grande amico Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum ha vuto parlare sia su quanto accaduto tra lui e Micol, che del rapporto che instaurato con Antonella Fiordelisi.

GF Vip, Paolo Ciavarro mette in guardia Edoardo su Antonella: «Non permettere a nessuno di snaturarti»

GfVip, Paolo Ciavarro contro Antonella Fiordelisi

Paolo Ciavarro è la sorpresa della puntata di lunedì sera di Edoardo Donnamaria. Il volto di Furum e molto felice di incontrare il suo cari amico ma ha qualcosa da mettere in chiaro, soprattutto in riferimento al comportamento di Edo nei confronti della sorella di Clizia Incorvaia.

«Con Micol la potevi gestire meglio - dice Paolo - non è stato bello vedere da fuori come si è evoluto il tutto. Adesso avete la possibilità di ricucire e vivervi con serenità. Potevate fare di più entrambi. Ora puoi cercare di ricucire e di vivere in serenità con lei».

Ciavarro mette in guardia Edoardo anche sul suo rapporto con Antonella Fiordelisi: «Cerca di gestirla meglio, Non voglio sentirti dire ‘Nessuna persona mi ha mai maltrattato così’, non permettere a nessuno di snaturarti, tira fuori l’Edoardo che conosciamo tutti noi».

Signorini chiede a Paolo se Edoardo non abbia sminuito troppo la storia con Micole: «C'è stato un sentimento forte ma che è durato quel tempo lì. All'inizio li ho visti bene ma è vero che non sono compatibili, mi rendo conto che Edoardo è in una posizione scomoda e sminuendo quello che c'è stato con Micol voleva forse rafforzare il rapporto con Antonella»

