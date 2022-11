Gf Vip, Antonino Spinalbese parla di Belen: il primo incontro e il dramma

Antonino Spinalbese continua a raccontare dettagli privati della sua relazione con Belen Rodriguez, in barba alla richiesta di lei di mantenere la sua privacy. Il concorrente del Grande Fratello Vip, ha ricordato dell'aborto vissuto prima di concepire Luna Marì, ma ha anche fatto una rivelazione inedita sul rapporto tra lui e il padre della showgirl argentina.

Come raccontato anche da Belen in una precedente intervista a Verissimo, la coppia ha perso un figlio poco dopo aver scoperto che la Rodriguez era incinta, mentre erano in vacanza a Ibiza. «Facevamo già i fidanzati… poi per me finisce la vacanza perché dovevo tornare. Se lei mi diceva cose importanti? Sì… parla anche troppo, credimi. Anch’io esterno tutto fuori dalla TV», ricorda Antonino, «La figlia l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme. Come è nata l’idea di avere Luna Marì? Lei si è presentata con il test ed io ho pensato che lei non lo volesse… parlo con mia madre e le dico: ‘Belen è incinta’. Mia madre mi suggerisce di tornare da lei e credo che non mi volesse aprire e faccio molta fatica ad entrare. Appena entrato le spiego tutto e perde il figlio dopo tre giorni e poi dentro di noi è scattata la voglia».

Se comunque la nascita di Luna Marì resta un momento felice e di gioia sia per Antonino che per Belen, nel ricordare il periodo in cui è stato insieme alla Rodriguez, Spinalbese lancia una frecciatina al padre Gustavo. Parlando del padre di Giaele De Donà ha affermato: «Però sono piaciuto al padre di Giaele, è la prima volta che succede», lasciando intendere che in passato non è stato così e tra i suoi ex suoceri c'è appunto anche il padre di Belen che, a quanto lascia intuire tra le righe, non avrebbe mai avuto particolare simpatia per l'hair stylist.

