Gf Vip, Antonino Spinalbese e la frecciata a Belen: «La sorella Cecilia è più brava»

Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen Rodriguez. Se negli ultimi tempi, lo spezzino si è ben guardato dal nominarla, anche perché sembra che lei l’abbia diffidato prima che iniziasse il Grande Fratello Vip 7 (la notizia non è mai stata confermata, ma neppure smentita dai diretti interessati), ora torna a parlarne. Oggi è tornato alla ribalta parlando della modella argentina con Edoardo Tavassi nella Casa più spiata d’Italia. Il dialogo tra l’ex naufrago e l’ex parrucchiere è iniziato perchè quest’ultimo ha palesato il proprio interesse per Oriana Marzoli. Il giovane non ha nemmeno escluso che il rapporto con l’iberica possa avere uno sbocco al di fuori della casa.

«Il fatto che ha provato a farmi ingelosire qui dentro secondo me la rende determinata e questo mi piace. Se fuori da qui potrei mettermi davvero con lei? Perché No…sai che lei è pesci. Come segno zodiacale a me piace tanto, pure mia madre è pesci. Se mi piacciono le sudamericane calienti? Tu lo sai che lei è stata fidanzata quattro anni e lui le metteva le corna e lei non lo sapeva, assurdo. Sì, me l’ha raccontato lei».

E, se si parla di sudamericane calienti il riferimento è a Belen. Spinalbese, infatti, si è avventurato in un paragone tra l’ex compagna nonché madre di sua figlia Luna Marì e la sorella Cecilia. A riportare le sue dichiarazioni è Biccy: «Sai a chi assomiglia (Oriana, ndr)? Alla sorella di… Sì, identica! È questo che mi fa intrippare perché è una bravissima persona! La sorella è una persona… Non ne posso parlare, che con lei non c’entra niente. Proprio diversa dall’altra. Sì, è bravissima».

Il paragone

Dicendo che tra le due sorelle, solo una è bravissima, lascia presuppore automaticamente che l’altra non lo sia. E pensare che Antonino aveva detto di non voler in alcun modo portare l’argomento Rodriguez all’interno della Casa. «Non la voglio nominare» aveva sottolineato. Come reagirà Belen?

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 23:17

