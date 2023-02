Gf Vip, la frase di Daniele Dal Moro non passa inosservata: «Bebe? Ecco perché...»

Nella casa del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro sembra aver messo da parte tutte le resistenze nei confronti di Oriana Marzoli. Dall'atteggiamento cupo e incerto, Daniele è passato ad essere più solare, scherzoso e aperto, anche nei confronti della ragazza.

Cosa ha detto

I due hanno così cominciato una sorta di relazione e Daniele si è lasciato sfuggire una frase che non è passata inosservata. Mentre alcuni concorrenti erano intenti a cucinare, Daniele ha cominciato a scherzare: «Il motivo per cui mi sono innamorato di Bebe è la dolcezza» ha detto ridendo Daniele, ripetendo persino più volte la frase, cambiando di volta in volta il complimento verso la sua amata.

Nicole e Ivana hanno fatto notare a Oriana le sue parole, tanto da dire che: «In ogni scherzo c'è sempre un po' di verità»... alludendo all'innamoramento di Daniele così confessato.

