Gf Vip, Ivana Mrazova rivela: «Ecco perché ho rotto con Luca Onestini». La toccante rivelazione

di Redazione web

All'interno della casa del Gf Vip, il clima tra gli ex fidanzati non è dei migliori. L'unica ex coppia che starebbe facendo sperare i fan in un riavvicinamento, è quella formata da Ivana Mrazova e Luca Onestini. Secondo i concorrenti, ma anche stando all'opinione dei telespettatori, i due sarebbero ancora innamorati l'una dell'altro. I due infatti, non si sarebbero lasciati perché il loro amore era finito ma per altri motivi: Ivana si è lasciata andare a una confessione.

Gf Vip, «ho fatto due figure di m***»: Daniele Dal Moro rivela le gaffe in puntata con Onestini

Gf Vip, Edoardo Donnamaria e la battuta sul sesso con Alberto De Pisis: cosa ha detto davanti a tutti

Gf Vip, Antonino Spinalbese difende Antonella Fiordelisi: Edoardo resta in silenzio. La scena surreale

Il racconto di Ivana Mrazova

Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono ritrovati all'interno della casa del Gf Vip, proprio dove cominciò la loro storia d'amore. La modella ha raccontato che il suo rapporto con Luca è terminato durante la pandemia da Covid-19, dopo la morte del papà di Ivana: «Avevo bisogno di supporto psicologico, non che mi raggiungesse, sapevo che non era possibile. Il lutto di mio papà… E poi si sono aggiunte altre cose. Mia nonna ha scoperto di avere un tumore. Sueccedeva che ci allontanavamo e poi facevamo un po' fatica a riprenderci i nostri ritmi, era sempre un po' un casino, ma quando stavamo insieme, stavamo molto bene. Se ho paura di lasciarmi andare di nuovo? Certo, pensavo che fosse l’uomo della mia vita».

Possibile ritorno di fiamma

I fan del Grande Fratello sperano che Ivana Mrazova e Luca Onestini possano ritornare insieme, anche perché in molti scrivono sui social: «Gli occhi non mentono mai».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA