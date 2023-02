Gf Vip, altra lite: Matteo Diamante contro Oriana Marzoli. «Tornatene al tuo Paese», e interviene Luca Onestini

di Redazione web

All'interno della casa del Gf Vip continuano a nascere discussioni tra i concorrenti. La scorsa notte, dopo la festa di Carnevale organizzata dal Grande Fratello, è scoppiata l'ennesima lite che ha visto coinvolti Matteo Diamante e Oriana Marzoli, si è poi intromesso anche Luca Onestini. Tutto sarebbe nato da una battuta della modella venezuelana che l'ex fidanzato di Nikita Pelizon non avrebbe accolto nel migliore dei modi.

La lite tra Oriana e Matteo

Oriana Marzoli e Matteo Diamante hanno litigato perché la modella venezuelana ha fatto un appunto all'ex fidanzato di Nikita Pelizon sull'educazione. Matteo avrebbe quindi risposto: «Non venirmi ad insegnare l'educazione nel mio Paese. Tornatene in Spagna o in Venezuela o dove vuoi». Oriana è andata su tutte le furie e ha cominciato a inveire contro Matteo, tanto che è intervenuto Luca Onestini che si è rivolto al coinquilino dicendogli: «Per favore non fare il razzista o usare espressioni di cui potresti pentirti».

La tensione all'interno della casa del Gf Vip

La tensione all'interno della casa del Gf Vip comincia a farsi sentire: l'entrata degli ex fidanzati di alcuni concorrenti avrebbe infatti, destabilizzato in modo evidente alcuni equilibri che si erano creati all'interno della casa più spiata d'Italia.

Ecco il video del razzista Matteo diffondete non vieni in Italia ad insegnare l’educazione a me tornatene in Spagna o in Venezuela ma siamo fuori #gfvip #oriele



pic.twitter.com/cZYrmKblfU — Ale Prezzemolina (criminale in libertà) 🌿🎤 (@Ale37364793) February 19, 2023

