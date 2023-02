Gf Vip, Oriana Marzoli a Martina Nasoni: «Sei una putt***a». La lite furiosa nella notte: cos'è accaduto

di Redazione web

All'interno della casa del Gf Vip la tensione continua a crescere: la convivenza tra alcuni gieffini sta diventando sempre più difficile. Oriana Marzoli e Martina Nasoni sembrano proprio non sopportarsi, le due infatti discutono sempre e anche in modo molto animato come è successo la scorsa notte. Le due gieffine, dopo la festa di Carnevale organizzata dal Grande Fratello, si sono scambiate diverse frecciatine che si sono poi presto trasformate in offese pesanti.

La lite tra Oriana e Martina

Che Oriana Marzoli e Martina Nasoni proprio non si sopportino è palese. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip sono in combutta per la "questione Daniele". Una infatti, è l'ex fidanzata, l'altra la nuova fiamma. In puntata e durante la settimana, Oriana e Martina non fanno altro che litigare e offendersi. Questa notte, dopo il solito acceso scambio di battute, la modella venezuelana si è rivolta all'influencer dicendole: «Ma figurati non sei una pu*****, non riusciresti neanche a farlo, figurati». Martina allora ha risposto: «Ok te invece la fai pure troppo e anche fuori di qui». Oriana non ci ha più visto e ha cominciato a inveire contro la coinquilina che a sua volta ha alzato la voce.

Convivenza difficile

Oriana e Martina, oltre a litigare, non hanno nessun tipo di rapporto all'interno della casa anche perché si contendono l'ex tronista Daniele Dal Moro che però, sembra essere molto più vicino alla modella venezuelana (nonostante i dubbi iniziali di lui).

Oriana a Martina : “Ma figurati , non sei una pu**ana , figurati , non potresti farla”

Martina : “ok , te invece la fai pure troppo , anche fuori di qui”

