Gf Vip, Sarah Altobello in lacrime, l'accusa di Romita e il fuori programma durante la diretta: cosa è successo

Attilio Romita è tornato in studio dopo la sua eliminazione. Il giornalista ha raccontato di aver ritrovato Mimma Fusco fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.

I rapporti tra i due, infatti, erano diventati tesi dopo alcune esternazioni di Attilio sulla sulla concorrente Sarah Altobello. I due avevano particolarmente legato dentro la casa e la moglie Mimma Fusco non aveva preso bene la cosa.

Cosa è successo

Inizialmente l'incontro tra i due non è stato affatto facile, ha raccontato l'ex vippone. «L'ho trovata molto provata. Si sentiva offesa dai miei comportamenti. Inoltre, è stata invasa da avvocati che le offrivano il loro servizio legale per querelarmi e cacciarmi fuori di casa».

Poi entra nel dettaglio e spiega: «Mimma non è rimasta scossa dal mio comportamento all'interno della Casa. Semplicemente non ha approvato il mio comportamento nei confronti di Sarah, non riusciva a capire a che gioco stessi giocando».

Alfonso Signorini ha colto l'occasione della presenza di Attilio Romita per leggere in diretta la lettera spedita e firmata da Mimma Fusco: «Io e Attilio abbiamo bisogno di ristabilire qualche equilibrio ma ora sono tranquilla. Ritrovarsi dopo mesi di distanza è stato indubbiamente forte. Deve dimostrarmi di essere l'Attilio di prima e non l'irriconoscibile giocatore da reality che crea scompiglio», queste le parole della compagna del giornalista.

Il fuori programma

Durante la pausa pubblicitaria Attilio Romita ha ricevuto una chiamata dalla compagna Mimma a causa di alcune dichiarazioni dette da Sarah Altobello pochi minuti prima: «Mi ha lasciato un bigliettino nel beauty», ha riferito la concorrente creando il caos in studio.

Il bigliettino è stato mostrato in diretta e, secondo quanto riferisce la concorrente, si tratterebbe di una targhetta con inciso il nome del giornalista. Attilio ha negato di averlo posto personalmente nel beauty di Sarah Altobello: «Facciamo i seri», ha chiosato il giornalista, prendendosi i fischi del pubblico. I telespettatori, infatti, hanno mostrato la loro vicinanza nei confronti di Sarah, considerata la «vittima» della situazione.

