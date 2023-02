Gf Vip, «Edoardo Donnamaria è attratto da Alberto De Pisis»: la sorprendente rivelazione di Nikita

di Redazione Web

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi continuano a essere i protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Tra scenate di gelosia, baci sotto le coperte e litigi a tutte le ore del giorno i due proseguono la loro relazione d'amore sotto gli occhi curiosi dei telespettatori.

A mettere «zizzania» tra la coppia ci ha pensato Nikita Pelizon, la quale ha riferito ad Antonella di aver visto il suo fidanzato fissare Alberto De Pisis in doccia, insinuando così che tra i due ci fosse un velato interesse.

Cosa è successo

Antonella ha rivelato a Signorini che in passato ha sofferto per una storia simile: «Un mio ex - di cui non riferisco il nome - mi usava come copertura voleva solo far vedere ai genitori che stava con me. Non voglia che accada di nuovo», queste le parole della concorrente che ha svelato durante la puntata di nutrire dei dubbi sull'orientamento sessuale del suo fidanzato. Ma Edoardo Donnamaria è davvero «fluido»?

Il vippone ha negato quanto riferito da Nikita Pelizon: «Non sono fluido. Sono qui da 5 mesi e mi avete visto tutto il tempo con Antonella. Se avessi voluto avere a che fare con Alberto lo avrei fatto prima no? Mi è capitato più di una volta nel mio ambito lavorativo che mi venisse chiesto se mi piacciono gli uomini quindi il dubbio che Antonella ha avuto inizialmente lo capisco, ma ora non lo capisco più».

