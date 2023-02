Gf Vip, Daniele Dal Moro in preda alla rabbia: «Qua le persone sincere muoiono e basta»

di Redazione web

La 34esima puntata del Gf Vip non deve essere stata per nulla semplice da affrontare per Daniele Dal Moro che in puntata si è più volte scontrato con la sua ex fidanzata Martina Nasoni. L'ex tronista ha detto che non sono mai stati insieme e che a Martina è sempre "piaciuto" marciare sopra la cosa. Nella notte, dopo la puntata, il concorrente ha avuto un duro sfogo in confessionale.

Lo sfogo di Daniele in confessionale

Nella notte Daniele Dal Moro si è sfogato in confessionale dove urlando ha detto: «Non voglio prendermi la me**a addosso e sentire le persone che dicono che parlo male, che la tratto a pesci in faccia. Ma vaff****lo! Allora la televisione che la facessero con qualcun altro, che io non sono qui per vendere l’anima. Sono qua per fare un percorso che speravo fosse decente. Visto che sono 140 giorni che sono arrivato, me ne vado via che sto bene, non che sto male. Perché dopo in ambulanza vado io a casa, non voi. Veramente, basta. Tanto purtroppo, sai perché in questo mondo non ci volevo mettere più piede? Perché qua le persone sincere e pulite muoiono e basta. Perché qua ci sono i falsi pronti a vendere l’anima, perché di quelli come me non frega un ca**o a nessuno».

La storia con Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro, anche se tra alti e bassi, sta portando avanti la sua conoscenza con Oriana Marzoli. La modella venezuelana ha dichiarato che Daniele le piace molto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 17:15

