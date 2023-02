Antonino Spinalbese furioso con Antonella Fiordelisi: «Mi ha rotto i c****». Ecco cosa è successo

di Redazione web

Antonella Fiordelisi è stata attaccata anche dal suo amico Antonino Spinalbese. L'ex fidanzato di Belen ha avuto a che ridire sull'atteggiamento dell'influencer che, ancora una volta, ha litigato e si è lasciata con Edoardo Donnamaria. Spinalbese, confidandosi con Andrea Maestrelli e Davide Donadei, ha ammesso che non le piace il fatto che Antonella li cerchi e parli con loro solo quando litiga e si allontana dal volto di Forum.

Selvaggia Roma cambia nome dopo il trauma dell'aborto: «La mia nuova identità nata da un grande dolore»

Fedez-Ferragni, divorzio in arrivo? La segnalazione: «Allo studio legale per la separazione»

La disapprovazione

«Tipo con Antonella non ho rapporti», ha esordito Antonino parlando con i coinquilini, Maestrelli ha aggiunto: «Antonella ha rapporti solo quando litiga con Edoardo, pensi che non le noto queste cose? Io poi voglio dare loro il peso che hanno, che è relativo. Ho stima di Antonella perché penso sia buona». Dal canto suo Davide, però, crede che lì dentro si pensi più che altro al gioco: «Credo che qui le persone mettano al primo posto il gioco, e ci sta».Infine Andrea afferma: «Ieri è tornata da me e Antonino per sfogarsi per l’ennesima volta».

La reazione di Antonella

Spinalbese però, ormai stanco dell'atteggiamento dell'amica: «Ci ha rotto i co***oni, perché tanto fa pace. Ora fa solo un casino». Tutti e tre concordano sul fatto che nel rimettersi con Edoardo abbia fatto una scelta sbagliata, ma proprio mentre parlano Antonella inzia a ballare e Antonino sbotta: «Ecco, ora Antonella balla ed è finita. Poi guardando il confessionale dirà ‘Perché avete detto questo?’. Perché ci hai rotto i c***».

#gfvip, Edoardo svela un problema 'intimo' di Antonino Spinalbese: «Una vendetta». Ecco perché l'ha fatto https://t.co/MeJU94lpwc — Leggo (@leggoit) February 16, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA