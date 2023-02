Gf Vip, Giaele De Donà fa una rivelazione piccante su Antonino: «Sotto le coperte...»

di Redazione web

Diventa sempre più protagonista Giaele De Donà al Gf Vip. In particolare, dopo la lettera non proprio romantica ricevuta per San Valentino da suo marito Bradford Beck, la gieffina si è confrontata con Oriana Marzoli sul suo rapporto con Antonino Spinalbese.

Giaele De Donà si è detta scettica sull’allontanamento improvviso di Antonino Spinalbese e ha rivelato alcuni retroscena piccanti. «Sai qual è il bello? Con lui litigo e mi rinfaccia tutto, io invece nemmeno me le ricordo le cose. Lascio stare perché ci vogliamo bene, devo però iniziare a memorizzare perchè non so cosa rispondere. Le ultime però le ricordo, non ci siamo parlati per due settimane per un applauso».

La rivelazione

Ma quello che colpisce di più dello sfogo di Gialele De Donà è un altro. «Se avessimo voluto andare oltre, ci saremmo andati: se non l’abbiamo fatto non è perchè lui è un angioletto ma è perchè tutti e due ci siamo limitati. Se non mi fossi limitata sotto le coperte si sarebbe potuto anche lasciare andare». La considerazione di Giaele De Donà nasce da un commento recente di Antonino Spinalbese che aveva definito i suoi atteggiamenti con il detto “Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba“.

Il commento

«Io ci rido sopra perchè so che non è così, so benissimo che se lui si è fermato nei miei confronti è perché ha rispetto del mio matrimonio. Se veramente fosse successo qualcosa non sarei autoironica: ma tu che tiri fuori le cose così vuol dire che lo pensi seriamente». E aggiunge: «Quando mi chiedeva dei massaggi e io rifiutavo si chiedeva il perchè, e io gli rispondevo che non mi piace più… Lui mi diceva: quando usciamo da qua mi devi ridare tutte le cose che hai preso. Io rispondevo, solo quello? Non vuoi altro? Sono solo battute».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 22:47

