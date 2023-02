Gf Vip, Luca Onestini (in lacrime) a Ivana Mrazova: «Pensavo di averti dato tutto, invece non era abbastanza»

di Redazione web

All'interno della casa del Gf Vip Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno facendo sognare i fan del programma: tra di loro ci sarà un ritorno di fiamma? Secondo i telespettatori (che hanno creato su Twitter l'hashtag #luvana), i due sono ancora innamorati e magari ritorneranno insieme, dopo però, aver chiarito alcuni aspetti della loro relazione. Luca e Ivana si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e la loro storia d'amore è durata tre anni.

Ritorno di fiamma tra Luca Onestini e Ivana Mrazova?

Luca Onestini e Ivana Mrazova in questi giorni si stanno confrontando: stanno parlando di tutte le cose che non hanno funzionato all'interno del loro rapporto. I due si sono lasciati dopo la morte del papà della modella. Ivana in puntata aveva spiegato: «Non mi è stato accanto come avrei voluto. Io però, viaggiavo tanto e ogni volta che tornavo facevamo sempre fatica a riavvicinarci, fino a che la situazione è diventata invivibile. La nostra storia comunque, non è finita per mancanza di amore o per terze persone ma per avvenimenti più grandi di noi». Nelle scorse ore, Luca e Ivana hanno avuto un altro confronto e di nuovo sono scoppiati a piangere. Il concorrente ha detto all'ex fidanzata: «Pensavo di averti dato tutto ma evidentemente non è stato così ed è questa la cosa che più mi ferisce».

La situazione di Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno più volte dichiarato che per entrambi la loro è stata la storia più importante della loro vita, proprio per questo non vogliono sbilanciarsi in merito a ciò che potrebbe accadere in futuro, anche se tutti sperano possano ritornare insieme.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Febbraio 2023, 10:25

