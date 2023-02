Gf Vip, volano coltelli tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni: «Sei una persona con un cervello così..»

di Redazione web

E' ormai guerra aperta fra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Dopo la puntata in diretta di ieri sera del Gf Vip su Canale 5, i due non hanno mai smesso di litigare. Daniele ha lanciato pesanti accuse a Nasoni per il suo atteggiamento fin troppo attento all’occhio delle telecamere. Secondo Dal Moro, infatti, ogni azione della concorrente sarebbe pensata per farsi notare. Come riporta il sito Isa e Chia, Daniele ha detto: «Però sei venuta qua per me! Tu sei venuta qua per me. Tu qua sei venuta per me? E perché ci sei venuta? Il fatto che non abbia nemmeno l’umiltà per ammetterlo è veramente ridicolo. Ma sei qua? Lavora! Fatti il tuo percorso, non parlare di me, parla di qualcun altro. Non ti voglio parlare. Non voglio parlare di te, di noi, di tutto questo qui dentro e non mi importa. Io non ho bisogno di strumentalizzare nulla. Hai poco da fare gli occhiolini, resti sempre una persona con un cervello così, te lo ripeto. Solo che freghi gli altri, non me. Tu con questa roba qua ce magni, io no, è questa la differenza fra me e te. Strumentalizza tutto quello che vuoi. Martina, io da te non ho da imparare nulla. Dì quello che vuoi. Ma dillo! Anche in questo momento».

L’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato all'ex fidanzata che una volta usciti dalla casa i due non si vedranno mai più. Ecco le sue durissime parole: «Tu sai perché dice così? Dice così perché si aspetta che le fanno una clip per dirle di questa roba qua. Allora dillo! Io non ho niente da nascondere. Dillo quello che sai di me! Fuori non mi senti più! Fuori non mi senti manco con il binocolo. Dilla qua se vuoi dirla. Dilla davanti a tutti, non ho problemi. Guardati tu dentro. Rimpiango tutte le volte che ho parlato bene di te che non te lo meritavi. Te lo assicuro guarda. Ora vai avanti con le tue gambine però. Con me hai chiuso».

La risposta

La vippona ha cercato di calmare Daniele, spiegandogli che in realtà gli ha sempre voluto molto bene e che, una volta usciti dalla casa, vorrebbe ricucire il rapporto. «No, Daniele, non ti preoccupare - replica Martina -. Non lo so perché sono venuta qua. Io ti ho voluto bene veramente. Io non parlo di te, perchè ti agiti? Daniele usa bene le parole! Stai tranquillo, Daniele, tanto lo sai che io non ho bisogno di dire nulla. Te lo dirò fuori da qua. Ci sono delle cose che ti dirò fuori da qua. Daniele però guardati un attimo dentro. Una persona che ti ha voluto bene come te ne ho voluto io ne incontrerai veramente poche. Io me lo merito, davvero tanto».

