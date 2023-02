Gf Vip, Guendalina Tavassi difende il fratello: «Ecco l'in***ata». Lo sfogo social dopo il van-gate

Guendalina Tavassi vs Gf Vip. Dopo la decisione di Alfonso Signorini, e degli autori, di punire Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria mandandoli in nomination, colpevoli di aver staccato i microfoni del van e aver pronunciato frasi pesanti nei confronti di Daniele Dal Moro. Guardando la diretta, Guendalina si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram: «E ti pareva che dopo che finalmente avevamo la clip sugli Incorvassi non c’era l’inculata?».

«Scusate - continua - ma mi viene troppo da ridere, non si sente un c***o. La clip sulla coppia per poi punirli. Li facessero uscire così chiude il GF Vip… Dai» le parole di Guendalina.

La difesa di Edoardo

Guendalina Tavassi difende il fratello e gli altri tre vipponi che, a detta sua, sarebbero stati sottoposti ad un vero e proprio processo. «Uno fa la battuta scherzando, magari ha usato una parola che non doveva dire, ma magari ha pensato che non ci fossero le telecamere e mi sembra che stanno facendo un processo veramente pesante».

La punizione

Lo sfogo di Guendalina non si ferma, anzi: «Fare una clip dopo cinque mesi per poi punirli. Ok, avranno anche sbagliato, ma in tutti i Gf è capitato questo! Avranno anche sbagliato, ma se le fanno sempre queste battute magari con altri termini. Però davvero mi sembra un interrogatorio di garanzia quello che stanno facendo! Ma è il GF Vip o Mare Fuori?».

