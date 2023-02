Gf Vip, Antonella Fiordelisi in difficoltà. Appello del padre: «Fatele una sorpresa!»

di Redazione web gossip

Evoluzione continua al GfVip. Dopo l'ultima puntata, Antonella Fiordelisi per la prima volta dovrà fare i conti con le nomination. E, sulla questione, si è mostrato preoccupato anche il padre della giovane, Stefano Fiordelisi, che, in un post ha espresso il suo timore. E la stessa gieffina, in lotta con quasi tutta la casa, sembra essere in una situazione instabile.

Stefano Fiordelisi, dopo una diretta su Instagram, ha deciso nuovamente di intervenire sulla vicenda tramite il suo profilo social lanciando un duplice messaggio per sostenere la figlia: «Situazione al limite».

Il cambio messaggio

Il messaggio breve e conciso di Stefano Fiordelisi è riferito alle accese discussioni consumatesi nel corso della diretta che hanno visto la giovane piuttosto tartassata dalle critiche di alcuni coinquilini. Lo sconforto della giovane è stato evidente al punto da portare il padre, Stefano Fiordelisi, a lanciare un vero e proprio appello agli autori.

L'appello

«Una ragazza deve arrivare, dopo 5 mesi, a pregare per poter avere una sorpresa: lo schifo che mi fate provare» scrive un utente su Twitter. Messaggio prontamente rilanciao da Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, sul proprio profilo Instagram. A tale pensiero, il padre ha aggiunto: «Almeno un’amica, fate questo sforzo!». Cosa succederà? attendere la prossima puntata per scoprire se l’appello di Stefano Fiordelisi sarà stato udito e accolto.

