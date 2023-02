Antonella Fiordelisi: «Daniele, questo è il letto di Giaele, porta sfiga. Andiamocene». Torna il bullismo al Gf Vip?

di Redazione web

Antonella Fiordelisi, una frase detta dalla ex schermitrice nella Casa del GfVip allarma i fan del reality: torna il bullismo tra i concorrenti? Ma andiamo con ordine. Durante l'ultima puntata del GfVip sono successe davvero tante cose: i concorrenti si sono confrontati di nuovo sulle tematiche "delle liti di coppia" e sopprattutto sulla questione del "van gate". Come al solito una delle protagoniste della serata è stata Antonella Fiordelisi che, tra le discussioni continue con Oriana Marzoli e la sua storia d'amore molto travagliata con Edoardo Donnamaria, ha fatto molto parlare di sé anche sui social. Al termine della puntata, mentre si trovava in camera da letto e stava parlando con Daniele Dal Moro, Antonella ha pronunciato una frase su Giaele De Donà che non è proprio piaciuta ai telespettatori.

Il dialogo tra Antonella e Daniele

Dopo la puntata del Gf Vip Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro si sono ritirati in una delle camere da letto per parlare di come fosse andata la serata. Mentre i due discutevano, Daniele si è avvicinato a un letto e Antonella ha detto: «Allontanati da quel letto: è di Giaele, porta sfiga». I telespettatori e gli utenti Twitter che si sono accorti di questa uscita, hanno chiesto al Grande Fratello di prendere dei provvedimenti nei confronti dell'ex schermitrice.

Il percorso di Antonella al Gf Vip

Antonella Fiordelisi è dentro alla casa del Gf Vip da settembre, ovvero da quando è cominciato il programma ed è stata una delle protagoniste più controverse di questa edizione. L'ex schermitrice infatti, ha diviso il pubblico: c'è chi pensa debba vincere (per il percorso fatto) e chi invece non si trova d'accordo con nessuna delle affermazioni che pronuncia.

