Gf Vip, Signorini scarica Oriana dopo l'eliminazione di Daniele Dal Moro: «Le colpe si pagano, hai detto che ti faceva male»

Venerdì scorso Daniele Dal Moro è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip, dopo uno scherzo con Oriana finito male. La Marzoli ha cercato di difenderlo, ma durante la diretta di lunedì 20 marzo Alfonso Signorini ha voluto mettere in chiaro il motivo di questa decisione.

L'accusa di Alfonso Signorini

Un gioco finito male, è questo il motivo per qui Daniele Dal Moro venerdì scorso è stato costretto ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Durante la diretta di lunedì sera Signorini ha chiesto a Oriana di parlare di questa espulsione improvvisa.

«Sono certa la 100% che non era sua intenzione avere questo atteggiamento - risponde Oriana - . Era solo uno scherzo», ma Signorini si fa serio «Non è che ci divertiamo a squalificare la gente, purtroppo le colpe si pagano. Oriana tu hai detto "lasciami, non mi piace, mi fai male" erano delle brutte immagini».

«Quelle immagini - prosegue Signorini - compresa la tua reazione erano bruttissime, poi lo hai anche raccontato agli altri e quando lo raccontavi lo dicevi come di una persona che non gradiva queste cose. Le parole hanno un peso. Adesso non voglio dire che sia colpa tua ma la tua reazione non è stata quella di una persona che ha subito uno scherzo».

Oriana è incredula «Se mi dici così ci resto malissimo»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 22:58

