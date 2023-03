GF Vip, Signorini risponde alle accuse della mamma di Antonella: «Se non stai bene esci, non ci sono penali». La reazione della Fiordelisi

Alfonso Signorini apre la 43 esima puntata del Grande Fratello Vip con una riflessione che altro non è che una risposta in diretta alla lettera che le mamma di Antonella Fiordelisi ha pubblicato sui suoi social indirizzata a Pier Silvio Berlusconi. Il conduttore non ha fatto sconti e ha chiamato in causa la diretta interessata

La risposta di Signorini

Durante la diretta di lunedì 20 marzo Alfonso Signorini ha voluto rispondere alle accuse non troppo velate della mamma di Antonella Fiordelisi in cui chiedeva al programma di "liberare" la figlia. «Vi ho detto che questi sono i giorni più duri, è difficile vivere delle emozioni così intense per questo dovete trovare forza dentro voi stessi per radunare tutte le energie e arrivare fino alla fine. Anche se, apro e chiudo parentesi, stare in miniera è più duro. Se qualcuno di voi dovesse prendere coscienza di non essere in grado di reggere l'ansia e lo stress, vi dico con grande serenità che il GF è un gioco, non è un carcere. Se non riuscite a reggere questro stress la porta è aperta, potete e dovete lasciare il gioco e non subirete nessun tipo di conseguenza, neppure economica, non c'è nessuna fantomatica penale»

«Dico questo - prosegue Signorini - perchè molte persone da fuori che vi vogliono bene, si preoccupano, in particolare lo dico ad Antonella. Ti abbiamo mai bullizzato o abbiamo mai permesso a qualcuno di bullizzarti? No, perché altrimenti saremmo intervenuti e ci avremmo pure fatto due puntate. È normale che voi non ce la facciate più, ma non dite cose inesatte per esempio, non tirate in ballo le penali. Non c'è nessuna penale, se in casi come questi non ce la fate più. Tua mamma è molto preoccupata, anche tu hai detto che volevi uscire, tua mamma si è preoccupata e ha scritto una lettera pubblicandola sui social, Antonella ti ha mai detto qualcuno che dovevi pagare una penale?».

«No no - risponde preuccupata la Fiordelisi - mi hanno detto che se non stavo bene potevo andarmene. Mia mamma è molto ansiosa e quindi vedendomi soffrire preferisce che io esca».

Signorini prosegue «Se volete andare la porta è aperta. Non è che poi se perdi ricominciamo. Nella vita si vince e si perde. A parte l caso Bellavia abbiamo avuto due casi, uno è stato Luca che è andato via di sua spontanea volontà, un'altra per ragioni fisiche è stata Patrizia Rossetti che è qui in studio con noi. Il messaggio che voglio far passare è che la casa del Grande Fratello non è il carcere di San Vittore».

Antonella Fiordelisi conferma di aver avuto qualche momento di sconforto ma che assolutamente vuole proseguire. Caso chiuso

La lettera della mamma di Antonella

«Caro Piersilvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella Casa del GF Vip, in qualità di schermitrice e modella», precisa che apprezza la scelta di riportare il programma sui "giusti binari", ma poi continua: «Detto ciò, le vorrei far presente che il Gf Vip di quest’anno è stato caratterizzato, oltre che dalla volgarità, anche e soprattutto dalla crudeltà, e per crudeltà intendo non solo l’assoluta mancanza di empatia tra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e scherno (vogliamo chiamarlo bullismo?) anche nei confronti di mia figlia, ma soprattutto alla crudeltà avuta dagli autori (conduttore compreso) nel far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime (video manent, come diremo mia figlia)».

